Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
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16.11.2026 19:15:02
Nasdaq Stock Market Correction: These 6 Words From Warren Buffett Are More Relevant Than Ever
After years of unusually high gains fueled by artificial intelligence (AI) stocks, the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) recently entered correction territory as investors reassess the outlook for the AI industry.
On Oct. 6, the Nasdaq reached a record closing high of 27,599. By Nov. 5, the index had fallen to 24,315, representing a 12% decline. Although the Nasdaq has recovered a bit, the tech-heavy index still sits roughly 8% below its record.
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