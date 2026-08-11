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11.08.2026 20:49:17

Nasdaq stürzt ab – und plötzlich dreht der Markt um!

Kolumne
Alle Artikel des Autors

DaDer Nasdaq sorgt erneut für Hochspannung: Direkt zum Handelsstart geht es mit hoher Geschwindigkeit nach unten – und die ursprünglich geplante Trading-Idee geht zunächst überhaupt nicht auf. Statt des erwarteten schnellen Reversals setzt sich der Verkaufsdruck fort. Genau in solchen Marktphasen zeigt sich, wie wichtig konsequentes Risiko- und Trade-Management wirklich ist.

Im Live-Trading siehst Du, wie aus einem zwischenzeitlichen Verlust Schritt für Schritt wieder ein nahezu ausgeglichener Trading-Tag wird. Dabei geht es nicht darum, mit jeder Marktmeinung richtigzuliegen, sondern flexibel auf neue Signale zu reagieren, Positionen anzupassen und Verluste konsequent zu begrenzen. Gleichzeitig bietet die extreme Volatilität im Nasdaq immer wieder neue Chancen – vom Abverkauf bis zum möglichen Turnaround.

Auch die großen Tech-Werte stehen im Fokus: Während Nvidia den Markt zwischenzeitlich stabilisiert, zeigen andere Schwergewichte deutlichen Verkaufsdruck. Ist das nur eine kurzfristige Bereinigung oder steckt mehr hinter der Schwäche? Dieses Livetrading zeigt eindrucksvoll, warum gerade an volatilen Tagen Geduld, Disziplin und ein klarer Trading-Plan entscheidender sein können als die perfekte Marktprognose.

Der Startpunkt der nächsten Traders Circle Session wird am Donnerstag zur DAX-Session um 10.00 Uhr stattfinden. Melde Dich gern hierzu an:

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Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.


Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.

Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.

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