NASDAQ-Titel Amazon-Aktie unbeeindruckt: ver.di ruft am Black Friday zu Streiks bei Amazon auf

"Es läuft hervorragend", sagte ein Verdi-Sprecher im Amazon -Verteilzentrum Rheinberg am Freitag. Rund 500 von etwa 1300 Beschäftigten würden sich über den Tag verteilt an Streiks beteiligen. Im Amazon-Zentrum in Leipzig waren es Verdi zufolge rund 300 Streikende. Verdi hatte auch Beschäftigte in drei weiteren Verteilzentren zum Ausstand aufgerufen. Die Streikbeteiligung sei gering, sagte dagegen ein Amazon-Sprecher. "Es wird normal gearbeitet", betonte er. Der "Black Friday" ist mit seinen Sonderangeboten für den Online-Handel einer der umsatzstärksten Tage des Jahres.

Verdi fordert von Amazon in dem 2013 begonnenen Tarifstreit, die Flächentarifverträge des Einzel- und Versandhandels anzuerkennen sowie einen Tarifvertrag für gute und gesunde Arbeit abzuschließen. Die Gewerkschaft hatte in dem Konflikt schon häufiger versucht, mit Streiks den Druck auf Amazon zu erhöhen. Der US-Konzern hat dagegen immer wieder erklärt, Bezahlung, Zusatzleistungen und Karrierechancen in dem Unternehmen seien "exzellent". Die Beschäftigten "profitieren von fairen Löhnen und guten Zusatzleistungen", erklärte ein Amazon-Sprecher.

Im NASDAQ-Handel gewinnt die Amazon-Aktie zeitweise 0,33 Prozent auf 147,10 US-Dollar.

Düsseldorf (Reuters)