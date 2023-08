NASDAQ-Titel American Airlines-Aktie in Rot: American Airlines mit Airbus und Boeing in Verhandlungen über Großeinkauf

American bestätigte am Mittwoch einen entsprechenden Bericht der Agentur Bloomberg, ohne aber Details zu nennen. Bloomberg hatte berichtet, es könnte um die Bestellung von mehr als 200 Jets gehen. American erklärte indes lediglich, man spreche mit beiden Herstellern "über unseren Bedarf an Narrowbody-Flugzeugen für die zweite Hälfte dieses Jahrzehnts und darüber hinaus".

In Branchenkreisen hieß es, die Gespräche seien in einem frühen Stadium. Eine Entscheidung stehe nicht unmittelbar bevor. Laut Bloomberg erwägt American den Kauf von Maschinen des Typs 737 Max von Boeing und A321neo von Airbus, um seine Modelle 737-800 sowie A319 und A320 noch in diesem Jahrzehnt zu ersetzen.

In einem schwachen Marktumfeld gibt die American Airlines-Aktie im NASDAQ-Handel zeitweise 2,19 Prozent auf 15,88 US-Dollar ab.

Washington/Paris (Reuters)