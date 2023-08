NASDAQ-Titel Applied Materials-Aktie fester: Prognosen übertreffen Markterwartungen

Der Chip-Zulieferer geht dabei von einem Umsatz von 6,51 Milliarden Dollar (plus oder minus 400 Millionen Dollar) aus, wie das Unternehmen am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Analysten erwarten 5,86 Milliarden Dollar. Applied Materials verwies auf weltweit milliardenschwere Subventionen der Regierungen in den USA, Europa und Japan für den Bau von Chip-Fabriken. Der bereinigte Gewinn dürfte zwischen 1,82 und 2,18 Dollar liegen verglichen mit den Markterwartungen von 1,61 Dollar. Im dritten Quartal lag der Umsatz bei 6,43 Milliarden Dollar, was ebenfalls die Schätzungen der Experten von 6,16 Milliarden Dollar übertraf. Applied-Materials-Aktien gewannen im NASDAQ-Handel schließlich 3,68 Prozent auf 142,66 US-Dollar.

Bangalore (Reuters)