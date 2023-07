NASDAQ-Titel Liberty Global-Aktie: Kündigungswelle bei britischen Mobilfunkern erfasst Virgin Media O2

Das Unternehmen wolle bis zu 2000 Stellen streichen, teilte Virgin Media O2 am Montag mit. Einigen Mitarbeitern sei die Kündigung am Abend bereits zugestellt worden, berichtete die Zeitung "The Telegraph". Der britische Mobilfunker ist ein Joint Venture zwischen der an der US-Börse notierten Liberty Global und der spanischen Telefonica. Der Rivale BT, Großbritanniens größter Breitband- und Mobilfunkanbieter, hatte im Mai den Kahlschlag von 55.000 Stellen angekündigt. Liberty Global hält auch fünf Prozent an Vodafone, das in den kommenden drei Jahren weltweit 11.000 Stellen streichen will.

(Reuters)