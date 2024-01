NASDAQ-Titel T-Mobile-Aktie freundlich: T-Mobile will SpaceX-Satelliten für Smartphone-Anbindung im All benutzen

Eine Falcon-9-Rakete mit den Satelliten, die Telefonsignale auf Smartphones übertragen können, sei am Dienstag gestartet, teilte der Mobilfunkanbieter T-Mobile am Mittwoch mit. Die Tochter der Deutsche Telekom will die Starlink-Satelliten von SpaceX nutzen, um eine nahezu vollständige Mobilfunkabdeckung in den USA zu erreichen, selbst an den entlegensten Orten. Eine entsprechende Vereinbarung war im Sommer 2022 getroffen worden. Der sogenannte Direct-to-Cell-Dienst soll nach Angaben von T-Mobile US zunächst mit Textnachrichten beginnen, gefolgt von Sprach- und Datenfunktionen in den kommenden Jahren.

Die T-Mobile-Aktie steigt an der NASDAQ-Börse zeitweise 1,11 Prozent auf 163,70 US-Dollar an.

Frankfurt (Reuters)