Nasdaq Aktie

Nasdaq für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 813516 / ISIN: US6311031081

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09.06.2026 23:15:05

Nasdaq unter Druck: US-Anleger schichten aus dem Tech-Sektor um

Kommt der Tech-Sektor zurück? Am Vormittag stehen die Zeichen auf Erholung, doch dann machen Gewinnmitnahmen den Aufschwung wieder zunichte. Analysten gehen davon aus, dass die Entwicklung auch etwas mit dem anstehenden Börsengang von SpaceX zu tun hat.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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