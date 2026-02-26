Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
|
26.02.2026 07:53:51
Nasdaq wants to fast-track founders and let index trackers hold the bag
Engineered scarcity, meet dumb moneyWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!