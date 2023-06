NASDAQ-Wert Tesla vorbörslich schwächer: Goldman stuft Tesla auf 'Neutral herab'

Nach einem bislang starken Jahr 2023 spiegele die Aktie des Elektroautobauers seine langfristigen Erwartungen nun besser wider, schrieb Analyst Mark Delaney in einer am Montag vorliegenden Studie. Er hob außerdem das schwierige Preisumfeld für Neufahrzeuge hervor, was die Bruttomarge in diesem Jahr weiterhin belasten dürfte.

Im vorbörslichen NASDAQ-Handel notiert die Tesla-Aktie zeitweise 1,98 Prozent tiefer bei 251,51 US-Dollar.

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2023 / 20:33 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

