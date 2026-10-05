Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
|
05.10.2026 20:14:13
Nashville Symphony Receives $10 Million Lifeline From Oracle
The symphony announced last week that it was pausing the rest of the season after disclosing financial trouble. The concerts are back on now, thanks to a tech company gift.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Nachrichten zu Oracle Corp.
|
01.10.26
|Tencent leases 100,000 chips from Oracle to accelerate AI push (Financial Times)
|
29.09.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite fällt zurück (finanzen.at)
|
29.09.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite verliert (finanzen.at)
|
29.09.26
|OpenAI, Anthropic, Nvidia, Oracle, Infineon, BASF - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
|
29.09.26
|OpenAI, Anthropic, Nvidia, Oracle, Infineon, BASF - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
|
29.09.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Oracle von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
25.09.26
|Nach dem Abverkauf: Oracle- und Arm-Aktien finden Halt, doch Jupiter-Sorgen bleiben (finanzen.at)
|
25.09.26
|Oracle on the hook to pay data centre investors even if site has no electricity (Financial Times)
Analysen zu Oracle Corp.
|25.09.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|18.09.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|14.09.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|25.09.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|18.09.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|14.09.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|25.09.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|18.09.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|14.09.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|11.09.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|Oracle Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
|77 225,00
|3,24%
|Oracle Corp.
|127,40
|0,22%