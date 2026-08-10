Nasu Denki-Tekko veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Nasu Denki-Tekko hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 524,67 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nasu Denki-Tekko noch ein Gewinn pro Aktie von 372,36 JPY in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nasu Denki-Tekko in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,64 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,63 Milliarden JPY im Vergleich zu 5,14 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at