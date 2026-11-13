Nasu Denki-Tekko veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Nasu Denki-Tekko hat am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 322,39 JPY. Im Vorjahresviertel waren 583,40 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Nasu Denki-Tekko mit einem Umsatz von insgesamt 4,87 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,92 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 17,77 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at