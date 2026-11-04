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04.11.2026 06:31:28
Nat Aluminium hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Nat Aluminium stellte am 02.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 9,99 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 7,79 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Nat Aluminium hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 54,19 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 26,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 42,92 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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