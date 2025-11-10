Nat Aluminium präsentierte Quartalsergebnisse

Nat Aluminium hat am 07.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 7,79 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,70 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,27 Prozent auf 42,92 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 40,01 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at