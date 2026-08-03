Nat Aluminium: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Nat Aluminium hat am 31.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 10,91 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,71 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nat Aluminium im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 39,28 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 53,02 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 38,07 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at