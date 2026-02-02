Nat Aluminium: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Nat Aluminium hat am 30.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 8,69 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nat Aluminium 8,53 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 47,31 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 1,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 46,62 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 8,40 INR je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 44,42 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion finanzen.at