NatBridge Resources hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

NatBridge Resources hat am 06.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,010 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,060 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,050 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at