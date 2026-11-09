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09.11.2026 06:31:29
NatBridge Resources hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
NatBridge Resources hat am 06.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Der Verlust je Aktie lag bei 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,010 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,060 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,050 CAD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.at
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