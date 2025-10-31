NatBridge Resources vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

NatBridge Resources hat am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,01 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,020 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,050 CAD. Im Vorjahr waren -0,070 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at