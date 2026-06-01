Natco Pharma hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Natco Pharma präsentierte in der am 29.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 14,96 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 22,70 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Natco Pharma 7,39 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 39,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 12,21 Milliarden INR umgesetzt worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 79,20 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Natco Pharma ein EPS von 105,26 INR je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig standen 40,78 Milliarden INR in den Büchern – ein Minus von 7,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Natco Pharma 44,15 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at