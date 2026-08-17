Natco Pharma stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Natco Pharma hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 11,53 INR. Im letzten Jahr hatte Natco Pharma einen Gewinn von 26,84 INR je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 44,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 13,29 Milliarden INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 7,35 Milliarden INR.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 8,91 INR sowie einem Umsatz von 7,40 Milliarden INR in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at