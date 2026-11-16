Natco Pharma vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Natco Pharma äußerte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 11,22 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Natco Pharma 28,71 INR je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Natco Pharma 9,67 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 29,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 13,63 Milliarden INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at