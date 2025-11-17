|
17.11.2025 06:31:29
Natco Pharma: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Natco Pharma präsentierte in der am 14.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 28,94 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 37,81 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 13,71 Milliarden INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 13,63 Milliarden INR.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!