Natco Pharma: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Natco Pharma präsentierte in der am 14.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 28,94 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 37,81 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 13,71 Milliarden INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 13,63 Milliarden INR.

Redaktion finanzen.at