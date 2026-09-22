Natera Aktie

Natera für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14VPJ / ISIN: US6323071042

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.09.2026 14:25:02

Natera Announces Japan's PMDA Authorization For Signatera In Muscle-Invasive Bladder Cancer

(RTTNews) - Natera, Inc. (NTRA) announced that its Signatera test has received regulatory approval from Japan's Pharmaceuticals and Medical Devices Agency as a companion diagnostic in muscle-invasive bladder cancer. The approval supports the use of the Signatera test to guide adjuvant atezolizumab treatment decisions in patients with MIBC. Natera expects to commercially launch Signatera for MIBC in Japan in the first half of 2027, following the PMDA's approval of atezolizumab in MIBC.

The regulatory approval was supported by data from IMvigor011, a randomized, double-blind phase III clinical trial. The company said this marks Signatera's second PMDA authorization in Japan, after receiving approval in colorectal cancer in June 2026.

In pre-market trading on NasdaqGS, Natera shares are down 1.47 percent to $365.20.

For More Such Health News, visit rttnews.com.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Natera Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu Natera Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Natera Inc 370,64 0,34% Natera Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX nach Rekord stabil -- DAX fester -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt tendiert nach einem Höchststand seitwärts, während der deutsche Leitindex zulegt. Die Börsen in Asien verzeichneten im Dienstagshandel Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen