Natera Aktie

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WKN DE: A14VPJ / ISIN: US6323071042

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18.09.2026 19:27:01

Natera CEO Steven Chapman Sells 1,698 Shares for $545,000

Steven Leonard Chapman, CEO and President of Natera (NASDAQ:NTRA), sold 1,698 shares of common stock on Sept. 1, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.

Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($320.99); post-transaction value based on Sept. 1, 2026, market close ($320.76).

Natera is a leading molecular diagnostics company with a market capitalization of $52.1 billion and TTM revenue of $2.7 billion, positioning it as a significant player in the reproductive and genetic testing market. The company's competitive advantage derives from its proprietary testing platforms, extensive clinical validation, and established relationships with healthcare providers across multiple geographies. Despite current net losses of $192.3 million TTM, Natera demonstrates strong revenue growth and market momentum, reflecting investor confidence in its diagnostic solutions and market expansion potential.

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