Natera Aktie
WKN DE: A14VPJ / ISIN: US6323071042
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29.06.2026 13:33:12
Natera Partners With Aveta Biomics On Phase 3 Head And Neck Cancer Trial
(RTTNews) - Natera, Inc. (NTRA), a clinical genetic testing company, and Aveta Biomics, Inc., an immuno-oncology company, on Monday announced a partnership to support AVTA 30-01, Aveta's Phase 3 trial evaluating its immunotherapy candidate APG-157 in patients with locally advanced head and neck squamous cell carcinoma.
The AVTA 30-01 study builds on previously reported Phase 2 data for APG-157, which demonstrated a favorable safety profile, evidence of tumor control, deep molecular responses and encouraging event-free survival outcomes.
APG-157 has received Fast Track and Orphan Drug designations from the U.S. Food and Drug Administration for the indication.
Natera shares rose more than 3% in pre-market trading after closing at $261.91 on Friday.
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