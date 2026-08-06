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06.08.2026 22:20:09

Natera Q2 Loss Narrows As Revenue Jumps; Raises FY26 Revenue Outlook

(RTTNews) - Natera Inc. (NTRA) on Thursday reported a narrower second-quarter loss as revenue surged 38% on higher testing volumes and pricing improvements. The genetic testing company also raised its full-year 2026 revenue guidance.

Net loss narrowed to $67.0 million, or $0.47 per share, from $100.9 million, or $0.74 per share, a year earlier.

Total revenue increased 37.7% to $752.8 million from $546.6 million last year, driven by higher test volumes and average selling prices.

The company said it processed about 1.04 million tests during the quarter, up 22.4% from a year ago, while oncology test volumes jumped 57.2% to about 296,700 tests.

Gross margin improved to 64.5% from 63.4% a year earlier.

For fiscal 2026, Natera raised its revenue guidance to $2.85 billion-$2.91 billion from the prior range of $2.74 billion-$2.82 billion. The company continues to expect gross margin of about 64%-66% and positive cash flow for the year.

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