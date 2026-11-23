Natera Aktie
WKN DE: A14VPJ / ISIN: US6323071042
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23.11.2026 17:00:38
Natera Stock Jumps as Signatera Collaboration Fuels Fresh Momentum
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