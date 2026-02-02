Nath Bio-Genes (India): So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Nath Bio-Genes (India) äußerte sich am 31.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,84 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,33 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Nath Bio-Genes (India) im vergangenen Quartal 659,6 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 78,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nath Bio-Genes (India) 368,7 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at