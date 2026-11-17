Nath Bio-Genes (India) veröffentlichte am 14.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,22 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nath Bio-Genes (India) 1,40 INR je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,09 Prozent auf 407,4 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte Nath Bio-Genes (India) 438,5 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at