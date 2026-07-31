Nath Bio-Genes (India) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Nath Bio-Genes (India) ließ sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nath Bio-Genes (India) die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 16,98 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 19,58 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Nath Bio-Genes (India) im vergangenen Quartal 3,28 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nath Bio-Genes (India) 2,84 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at