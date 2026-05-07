Nath Bio-Genes (India) veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Nath Bio-Genes (India) hat am 04.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,79 INR. Im Vorjahresquartal waren 1,14 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 515,9 Millionen INR, gegenüber 519,7 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,72 Prozent präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 20,98 INR. Im Vorjahr hatte Nath Bio-Genes (India) 20,14 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Jahresumsatz wurde auf 4,45 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 2,68 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at