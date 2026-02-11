Nath Industries: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Nath Industries präsentierte in der am 10.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS belief sich auf 0,30 INR gegenüber 2,64 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,17 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,14 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at