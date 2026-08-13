Nath Industries gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Nath Industries hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 2,03 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,00 INR je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 36,78 Prozent auf 1,60 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,17 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at