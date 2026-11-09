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09.11.2026 06:31:29
Nath Industries stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Nath Industries hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
In Sachen EPS wurden 1,98 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nath Industries 2,31 INR je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite standen 1,77 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,27 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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