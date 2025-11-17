|
17.11.2025 06:31:29
Nath Industries stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Nath Industries hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 2,31 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nath Industries 0,310 INR je Aktie verdient.
Der Umsatz lag bei 1,27 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 31,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 963,1 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!