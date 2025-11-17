Nath Industries stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Nath Industries hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 2,31 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nath Industries 0,310 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 1,27 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 31,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 963,1 Millionen INR erwirtschaftet worden.

