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14.04.2026 16:04:38
Nathalie Wappler ist Vorsitzende des neuen Medienrats
WEIMAR (dpa-AFX) - Die scheidende Direktorin des Schweizer Fernsehens (SRF) Nathalie Wappler ist zur Vorsitzenden des neu geschaffenen Medienrats gewählt worden. Das sechsköpfige Kontrollgremium für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nehme nun seine Arbeit auf, teilte die Bauhaus-Universität in Weimar mit, wo der Medienrat seinen Sitz hat. Stellvertreterin ist die Politikwissenschaftlerin Jeanette Hofmann.
"Unsere Ambition und unser Auftrag ist es, die Transformation des öffentlich-rechtlichen Rundfunks durch unabhängige Expertise und strategische Impulse zu begleiten, Debatten anzustoßen und einen Beitrag zur Qualitätssicherung zu leisten", sagte Wappler, die Ende April das SRF verlässt. In den kommenden Wochen sollen weitere Strukturen aufgebaut werden. Die erste Zusammenkunft in Weimar war im Februar.
Das Gremium war mit dem Reformstaatsvertrag zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk geschaffen worden. Es soll ein übergeordnetes Bewertungs- und Beratungsgremium für ARD, ZDF und Deutschlandradio sein - übernimmt aber keine regulatorische oder Aufsichtsfunktion. Alle zwei Jahre soll der Medienrat einen Bericht vorlegen./dhu/DP/jha
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