Nathans Famous gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Nathans Famous hat am 05.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,75 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nathans Famous ein EPS von 1,10 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,85 Prozent auf 34,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 31,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at