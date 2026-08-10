Nathans Famous gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Nathans Famous präsentierte am 07.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,16 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nathans Famous im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,02 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 54,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 47,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at