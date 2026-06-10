Nathans Famous hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Nathans Famous hat am 09.06.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 0,68 USD gegenüber 1,03 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,90 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 35,1 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 30,8 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,85 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 5,87 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 162,06 Millionen USD – ein Plus von 9,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Nathans Famous 148,18 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at