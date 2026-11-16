Nation Multimedia Group legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Nation Multimedia Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Auf der Umsatzseite hat Nation Multimedia Group im vergangenen Quartal 234,6 Millionen THB verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nation Multimedia Group 227,9 Millionen THB umsetzen können.

Redaktion finanzen.at