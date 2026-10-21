National Agricultural Development Company Bearer hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

National Agricultural Development Company Bearer hat am 18.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,10 SAR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,370 SAR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 909,7 Millionen SAR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 843,6 Millionen SAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at