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22.07.2026 06:31:29
National Agricultural Development Company Bearer öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
National Agricultural Development Company Bearer hat am 20.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es stand ein EPS von 0,21 SAR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei National Agricultural Development Company Bearer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,380 SAR in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 876,4 Millionen SAR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 830,5 Millionen SAR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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