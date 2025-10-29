National Agricultural Development Company Bearer stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

National Agricultural Development Company Bearer gab am 26.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,37 SAR. Im Vorjahresviertel waren 0,380 SAR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 791,1 Millionen SAR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 843,6 Millionen SAR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at