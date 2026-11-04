National Agricultural Marketing gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

National Agricultural Marketing ließ sich am 02.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat National Agricultural Marketing die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,31 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das National Agricultural Marketing ein Ergebnis je Aktie von 0,290 SAR vermeldet.

Redaktion finanzen.at