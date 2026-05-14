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14.05.2026 06:31:29
National Agricultural Marketing verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
National Agricultural Marketing hat am 12.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,53 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das National Agricultural Marketing ein Ergebnis je Aktie von -0,680 SAR vermeldet.
Redaktion finanzen.at
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