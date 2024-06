National Aluminium and Profile: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

National Aluminium and Profile hat am 04.06.2024 das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

National Aluminium and Profile vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,06 JOD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,030 JOD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 40,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,6 Millionen JOD. Im Vorjahreszeitraum waren 4,3 Millionen JOD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at