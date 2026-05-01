National Aluminium Industrial Reg gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

National Aluminium Industrial Reg veröffentlichte am 28.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

National Aluminium Industrial Reg vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,02 JOD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 JOD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 1,3 Millionen JOD – das entspricht einem Abschlag von 1,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,3 Millionen JOD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at