National Aluminium Industrial Reg hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

National Aluminium Industrial Reg hat am 29.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Umsatzseitig standen 1,6 Millionen JOD in den Büchern – ein Minus von 33,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem National Aluminium Industrial Reg 2,4 Millionen JOD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at