National Aluminium Industrial Reg: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

National Aluminium Industrial Reg lud am 27.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,1 Millionen JOD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 92,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte National Aluminium Industrial Reg einen Umsatz von 1,1 Millionen JOD eingefahren.

Redaktion finanzen.at